В Омске, в страшном пожаре, полностью сгорел жилой дом в Ленинском округе

В Омске, на улице 2-я Чередовая, произошло возгорание двухквартирного жилого дома. Разбушевавшееся пламя охватило крышу здания и внешние стены здания. Кроме того, пламя полыхающего дома грозило стоящим рядом хозяйственным постройкам. До прибытия пожарных из дома удалось самостоятельно эвакуироваться четырем жильцам, двое из которых были малолетними детьми. В тушении пожара были задействованы 6 пожарных машин.