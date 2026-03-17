Волжан шокировали «смешные» суммы за отопление

Некоторые жители Волжского Волгоградской области получили в феврале платежки за отопление со «смешными» суммами, которые шокировали их не меньше, чем январские квитанции.
Как рассказала ИА «Высота 102» волжанка, проживающая в доме № 31 по ул. Свердлова, она глазам своим не поверила, увидев сумму в 176 рублей за отопление во втором месяце зимы.
— За январь я заплатила 2100 рублей за однушку. С учетом того, что до перехода на систему оплаты 1/7 сумма была в три раза меньше, то январское повышение оказалось для нашей семьи более, чем существенным. Честно говоря, за февраль ожидали столько же, а может, и больше. Но оказалась вот такая «смешная» цифра, — поделилась Мария.
Выяснилось, что ООО «Волжские тепловые сети» произвело корректировку оплаты для 918 МКД за разные периоды 2025 года. В квитанциях отразился перерасчет за прошлый год. Это стандартная процедура, которая проводится при изменении схемы оплаты за отопление. Согласно документу, если власти меняют способ оплаты отопления, поставщик ресурса обязан провести выверку. После снятия фактических показаний общедомовых счетчиков специалисты привели начисления к реальному потреблению.
Напомним, ранее жители Волжского оплачивали услугу в течение всего года равными долями. С 1 января 2026 года город перешел на оплату по схеме 1/7, как в Волгограде и Камышине. Плата за январь оказалась в 2−3 раза выше, чем раньше платили волжане. Это возмутило горожан. И властям пришлось организовать несколько встреч с жителями, чтобы объяснить им новый порядок начисления планы за тепло. Жителям также предложили оплачивать услугу в рассрочку.