Калининградец открыл в своей квартире развлекательный центр и довёл до белого каления соседа-пенсионера

Мужчина уверяет, что ежедневные кутежи приходится терпеть до 23:00.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пенсионер подал иск к индивидуальному предпринимателю, который открыл шумный развлекательный центр в квартире по соседству. Об этом пресс-служба областного суда сообщает в своём телеграм-канале во вторник, 17 марта.

Как следует из материалов дела, истец — инвалид III группы — живёт в доме 1944 года постройки в переулке Кирова. Его квартира находится прямо над помещением, где, по словам пенсионера, работает центр «Битва диванов».

Мужчина утверждает, что мероприятия компания проводит ежедневно до 23:00 — в его жилье отчётливо слышны громкая музыка, голос ведущего с микрофоном, смех, разговоры посетителей, хлопки и лопающиеся шары. По словам калининградца, в квартире ощущается и постоянная вибрация пола — возможно, из-за работающего кондиционера. Пенсионеру так же не нравится, что посетители центра курят под окнами, бросают бычки, а после окончания тусовок ещё долго шумят во дворе.

Истец утверждает, что не раз пытался решить проблему через обращения к владельцу и в разные инстанции, но результата это не дало. Теперь поставить точку в вопросе мужчина просит суд.

