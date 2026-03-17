Разработан инновационный гель для заживления ран

«На кафедре биотехнологии и фармацевтического инжиниринга Института химии и химической технологии ЯГТУ завершается разработка оригинального композиционного материала на основе пептидного гидрогеля для ускоренного заживления ран с антимикробным эффектом при послеоперационной терапии, лечении хронических и диабетических язв, ожогов и травм. Импортозамещение в медицинской отрасли сегодня особенно важно, существующие аналоги таких ранозаживляющих средств в основном импортные, дорогостоящие и не всегда в доступе», — сказала Степанова.