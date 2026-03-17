Центр Кишинева перекроют на два дня: Ожидается приезд более 50 иностранных делегаций

В среду и четверг доступ граждан в некоторые общественные места в столице будет ограничен с 08:00 до 22:00.
Мера вводится полицией в связи с проведением конференции по Европейской социальной хартии, организованной Министерством труда и социальной защиты совместно с Советом Европы. Ожидается участие в мероприятии более 50 официальных делегаций из государств-членов и международных организаций.
Ограничения затронут ряд улиц в центре Кишинёва, в том числе:
— улицу Букурешть (участок между ул. М. Чеботарь и ул. Н. Йорга);
— улицу М. Чеботарь (участок между ул. Букурешть и ул. 31 августа 1989 года);
— улицу 31 августа 1989 года (участок между ул. М. Чеботарь и ул. Н. Йорга);
— улицу Н. Йорга (участок между ул. 31 августа 1989 года и ул. Букурешть).
В указанный период также будут приостановлены дорожные работы, работы на инженерных сетях, а также работы по очистке и обрезке деревьев в этих зонах. Исключение составляют социально-культурные мероприятия, заранее согласованные с примарией.
Генеральный инспекторат полиции и Управление полиции муниципия Кишинёв обеспечат общественный порядок. Водителей призывают соблюдать указания сотрудников дорожной полиции и правила дорожного движения.
