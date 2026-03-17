Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю — что ждать белорусам

Ученые рассказали о сильной магнитной буре на Земле — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Подробности приводит телеграм-канал Институт космических исследований Российской академии наук.

Специалисты опубликовали уточненную модель случившейся накануне вспышки балла М2.8. Средняя расчетная скорость плазменного облака составляет примерно 670 километров в секунду.

«На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов», — заметили ученые.

И добавили, что при учете формирования вспышки, случившейся 16 марта, приход плазмы к Земле прогнозируется 19 марта в диапазоне от 4 до 6 утра (по белорусскому времени). Магнитная буря может оказаться от G2 до G3 (то есть сильный уровень). Что касается уровня G4, то он оценивается примерно в 1−3%.

«Сама буря предполагается относительно короткой — порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой исходного события», — пояснили ученые.