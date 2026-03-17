Более половины нижегородцев делают спорт частью своей повседневной жизни

По итогам 2025 года доля жителей Нижегородской области, вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом, составила 63,4%, об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в своем канале в MAX.
По его словам, стать участником спортивных мероприятий, записаться на выполнение нормативов ГТО и в целом формировать здоровые привычки стало значительно проще благодаря новым возможностям на портале «Госуслуги».
«Специальный сервис из каталога “Жизненные ситуации” помогает узнать, как следить за здоровьем, какие полезные привычки действительно укрепляют организм и как снизить риск болезней», — подчеркнул он.
Губернатор напомнил, что каталог «Жизненные ситуации» включает уже 70 комплексных решений.
«Такой принцип объединения услуг — базовая часть реформы, проводимой по нацпроекту “Экономика данных и цифровая трансформация государства”», — заключил Глеб Никитин.