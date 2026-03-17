Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР заинтересовался нарушением прав семьи с детьми-инвалидами на Дону

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи в поселке Коксового Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

К главе СКР обратилась жительница поселка. Она воспитывает двоих детей-инвалидов. В 2018 женщину поставили на учет лиц, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма. Однако, до сих пор жилье семья не получила, хотя в июне 2025 года в законную силу вступило судебное решение о предоставлении им жилья во внеочередном порядке. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Следователи по данному факту инициировали проверку. Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.