В России предложили отказаться от использования миграционных карт

МВД РФ предложило отказаться от миграционных карт с 1 января 2028 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В МВД РФ предложили обязать иностранцев, планирующих въезд в Россию в безвизовом порядке, заблаговременно предоставлять соответствующее уведомление, а также с 1 января 2028 года прекратить заполнение миграционных карт, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Проектом федерального закона предлагается предусмотреть обязанность иностранных граждан, планирующих въезд в Россию в безвизовом порядке, заблаговременно предоставлять соответствующее уведомление. С 30 июня 2025 года иностранцы имеют возможность предоставить указанное уведомление в экспериментальном порядке», — написала Волк в своем канале на платформе Max.

Как добавила официальный представитель МВД РФ, также предлагается с 1 января 2028 года прекратить заполнение миграционных карт.

Эта мера, по словам Волк, связана с тем, что сейчас обмен данными, содержащимися в миграционной карте, между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществляется в электронной форме. Кроме того, создается государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

«Реализация указанных мер позволит осуществлять должный контроль за пребыванием в России иностранных граждан, а отмена использования миграционных карт призвана исключить дублирование функций государственных ведомств и организаций», — заключила официальный представитель МВД РФ.

