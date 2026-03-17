Власти ищут подрядчика для ремонта трассы под Калининградом за 130 млн рублей

Власти ищут подрядчика для ремонта трассы под Калининградом. На работы выделили 130,5 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать трассу Северный обход Калининграда — Заозёрье. Специалисты вырубят некоторые деревья и кустарники вдоль дороги, демонтируют старое покрытие и уложат новое, а также оборудуют уличное освещение и высадят новые растения.
Подрядчика определят 27 марта. Работы необходимо выполнить до 9 ноября.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.