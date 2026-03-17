Власти ищут подрядчика для ремонта трассы под Калининградом за 130 млн рублей

Работы необходимо выполнить до 9 ноября.

Власти ищут подрядчика для ремонта трассы под Калининградом. На работы выделили 130,5 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит отремонтировать трассу Северный обход Калининграда — Заозёрье. Специалисты вырубят некоторые деревья и кустарники вдоль дороги, демонтируют старое покрытие и уложат новое, а также оборудуют уличное освещение и высадят новые растения.

Подрядчика определят 27 марта. Работы необходимо выполнить до 9 ноября.

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.