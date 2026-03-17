Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородском театре оперы и балета установили уникальный орган Orgus

Дизайн инструмента создавали специально для зала концертного пакгауза.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский театр оперы и балета пополнил свою коллекцию уникальным инструментом — органом Orgus, который был создан по спецзаказу. Автором проекта выступил известный нижегородский органист Егор Нечаев вместе с командой мастеров. Как сообщили в региональном министерстве культуры, премьера инструмента состоялась 13 марта в концертном пакгаузе, где играли оперу «Орфей и Эвридика».

Название Orgus родилось из двух смысловых половинок — «орган» и «опус». Корпус инструмента сделали из ясеня, прочного и надежного, а передние панели выполнили из красного дерева. Егор Нечаев, создавший уже 13 подобных органов для музыкантов по всей стране, признается: этот экземпляр получился самым монументальным. Дизайн разрабатывали специально для зала концертного пакгауза, и, по словам автора, инструмент вписался в пространство идеально.

Универсальность Orgus позволяет ему звучать не только как орган, но и как клавесин, камер-клавир и даже фортепиано. Более того, с его помощью можно озвучивать ударные, например, ксилофон. В театре отмечают, что появление такого инструмента расширяет творческие возможности и открывает «дверь» для музыкальных экспериментов. Кстати, несмотря на свои возможности, инструмент остался компактным и мобильным.

Исполняющий обязанности директора театра Эдуард Мусаханянц назвал появление органа благородным риском. По его словам, новый инструмент делает музыку свободнее, а театр живее. Услышать орган Orgus можно будет 23 мая в концертном пакгаузе на открытии фестиваля «Стрелка».