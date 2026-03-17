В Нижегородском театре оперы и балета установили уникальный орган Orgus

Нижегородский театр оперы и балета пополнил свою коллекцию уникальным инструментом — органом Orgus, который был создан по спецзаказу. Автором проекта выступил известный нижегородский органист Егор Нечаев вместе с командой мастеров. Как сообщили в региональном министерстве культуры, премьера инструмента состоялась 13 марта в концертном пакгаузе, где играли оперу «Орфей и Эвридика».
Название Orgus родилось из двух смысловых половинок — «орган» и «опус». Корпус инструмента сделали из ясеня, прочного и надежного, а передние панели выполнили из красного дерева. Егор Нечаев, создавший уже 13 подобных органов для музыкантов по всей стране, признается: этот экземпляр получился самым монументальным. Дизайн разрабатывали специально для зала концертного пакгауза, и, по словам автора, инструмент вписался в пространство идеально.
Универсальность Orgus позволяет ему звучать не только как орган, но и как клавесин, камер-клавир и даже фортепиано. Более того, с его помощью можно озвучивать ударные, например, ксилофон. В театре отмечают, что появление такого инструмента расширяет творческие возможности и открывает «дверь» для музыкальных экспериментов. Кстати, несмотря на свои возможности, инструмент остался компактным и мобильным.
Исполняющий обязанности директора театра Эдуард Мусаханянц назвал появление органа благородным риском. По его словам, новый инструмент делает музыку свободнее, а театр живее. Услышать орган Orgus можно будет 23 мая в концертном пакгаузе на открытии фестиваля «Стрелка».