Десятки домов в Ростове на целый день останутся без отопления

Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без отопления 18 марта. Об этом предупредила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— В связи с ремонтом теплотрассы на улице Пушкинской с 10 до 20 часов 18 марта будет приостановлено теплоснабжение по ряду адресов, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.
Под временное отключение попадут:
— Пушкинская, 217, 219, 215, 221, 229, 231, 241, 243, 245;
— Максима Горького, 260−264, 268, 287, 289, 291, 270, 276, 293, 295;
— Адыгейская, 72, 74;
— Каяни, 15, 17/3, 17/6, 17/5, 17/1, 17/2, 17, 17/6б;
— Театральный, 46, 48, 63;
— Энергетиков, 2, 4, 6, 8, 376;
— Шолохова, 1, 5, 8, 32/65, 48/22;
— Нахичеванский, 38;
— Варфоломеева, 378.
Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
