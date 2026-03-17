Десятки домов в Ростове на целый день останутся без отопления

Отопление отключат в ряде домов Ростова в связи с ремонтом на улице Пушкинской.

Источник: Комсомольская правда

Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без отопления 18 марта. Об этом предупредила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— В связи с ремонтом теплотрассы на улице Пушкинской с 10 до 20 часов 18 марта будет приостановлено теплоснабжение по ряду адресов, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Под временное отключение попадут:

— Пушкинская, 217, 219, 215, 221, 229, 231, 241, 243, 245;

— Максима Горького, 260−264, 268, 287, 289, 291, 270, 276, 293, 295;

— Адыгейская, 72, 74;

— Каяни, 15, 17/3, 17/6, 17/5, 17/1, 17/2, 17, 17/6б;

— Театральный, 46, 48, 63;

— Энергетиков, 2, 4, 6, 8, 376;

— Шолохова, 1, 5, 8, 32/65, 48/22;

— Нахичеванский, 38;

— Варфоломеева, 378.

Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».

