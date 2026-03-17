Евгений Иванушкин: Русский хоккей живет, у него есть будущее

В Иркутске отгремел финал чемпионата Высшей лиги — второго дивизиона хоккея с мячом. А уже в 20 и 21 марта в Хабаровске четыре сильнейшие команды Суперлиги разыграют медали сезона 2025/26. В декабре прошлого года Федерацию хоккея с мячом России возглавил Олег Дерипаска, а первым вице-президентом стал семикратный чемпион мира Евгений…

Источник: Живем в Нижнем

В Иркутске отгремел финал чемпионата Высшей лиги — второго дивизиона хоккея с мячом. А уже в 20 и 21 марта в Хабаровске четыре сильнейшие команды Суперлиги разыграют медали сезона 2025/26.

В декабре прошлого года Федерацию хоккея с мячом России возглавил Олег Дерипаска, а первым вице-президентом стал семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин. Новое руководство запустило ряд изменений: корректируются спортивные регламенты, реформируется судейский корпус, возвращается принцип прозрачной конкуренции. Главный приоритет — доверие болельщиков.

«В Иркутске мы уже увидели полные трибуны, эмоции на каждую атаку, на каждый гол — это то, ради чего существует спорт. Когда видишь такие матчи, понимаешь: русский хоккей живет, у него есть энергия, есть будущее», — рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» Евгений Иванушкин.

В конце недели в Хабаровске пройдёт настоящий праздник русского хоккея: зрители увидят гала-матч легенд хоккея с мячом. Чемпионы мира сразятся с легендами Хабаровска. В финале Суперлиги встретятся «СКА Нефтяник» и «Динамо» (Москва).

