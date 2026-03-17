63,4% нижегородцев делают спорт частью своей жизни

Свыше 60% жителей Нижегородской области сделали спорт неотъемлемой частью своей жизни. По данным за 2025 год, 63,4% населения региона регулярно занимаются физической культурой и спортом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Теперь принять участие в спортивных событиях, зарегистрироваться для сдачи норм ГТО и выработать полезные для здоровья привычки стало проще благодаря обновленным функциям портала «Госуслуги». Отдельный раздел в каталоге «Жизненные ситуации» предоставляет информацию о поддержании здоровья, эффективных способах укрепления организма и методах снижения риска заболеваний. Сам каталог «Жизненные ситуации» уже насчитывает 70 комплексных решений.
Ранее всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина прошли в Нижнем.