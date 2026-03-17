Евгений Забуга заявил, что мечтает привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга рассказал в интервью «РБ Спорт» о своих профессиональных целях и видении будущего клуба. По его словам, главная мечта как руководителя — привести команду к победе в Кубке Гагарина, что стало бы знаковым событием для нижегородского хоккея.
«Я мечтаю привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород. Это вершина нашего отечественного хоккейного айсберга. Поэтому очень хотелось бы до этого дотянуться», — сказал он.
Евгений Забуга подчеркнул, что верит в потенциал клуба и его готовность бороться за высокие достижения. Он отметил, что принял предложение возглавить «Торпедо», так как видит перспективы и верит в светлое будущее команды.
Евгений Забуга отмечает, что наблюдается явный прогресс и что в городе подрастает талантливая молодежь, которая в ближайшее время заявит о себе на высоком уровне. Он также подчеркивает усилия региональных властей, направленные на развитие хоккея в городе, и считает, что совместными усилиями можно достичь значительных результатов.
«Да, я не могу сказать, что наша жизнь беззаботна и легка, но, тем не менее, пройдя через сложности, я верю, что мы добьёмся большого результата», — заявил генеральный директор и выразил надежду, что эти достижения станут лучшими в истории нижегородского хоккея, отмечающего своё 80-летие в 2026 году.