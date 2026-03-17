Специалисты сафари-парка рассказали, почему они не продают капибар

Капибары — настоящие любимцы публики в крымских сафари парках «Тайган» и «Сказка». Эти грызуны стали главными звёздами для посетителей, а цены на них на рынке доходят до 2 миллионов рублей. Спрос настолько высок, что животных раскупают ещё до рождения, но крымские зоопарки своих капибар они не продают ни за какие деньги. Как сообщает «АиФ-Крым», сейчас в парках живут три пары капибар: две молодые пары и одна зрелая. Последнее потомство появилось три года назад в зоопарке Ялты.