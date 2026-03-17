Жители Дона расплатились улыбкой в 2025 году более 3 миллионов раз

Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, с 2023 года, когда был запущен этот инструмент, оплата улыбкой превратилась из самого необычного способа в один из самых удобных и привычных для ростовчан. Это стало возможным во многом благодаря тому, что по всей области расширяется инфраструктура для приема безналичных платежей нового поколения. Если в начале 2025 года таких терминалов на Дону было 22,5 тыс., то в этом году их количество составляет почти 37 тысяч.