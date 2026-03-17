Жители Дона расплатились улыбкой в 2025 году более 3 миллионов раз

В Ростовской области растет популярность биометрических платежных инструментов. Так, в 2025 году жители региона оплатили улыбкой 3 млн покупок. Это в 5 раз больше, чем в 2024 году. Увеличилось и количество биотерминалов, позволяющих оплачивать покупки одним взглядом. За год их число выросло на 65% и достигло почти 37 тысяч. Такие данные приводит Сбер.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, с 2023 года, когда был запущен этот инструмент, оплата улыбкой превратилась из самого необычного способа в один из самых удобных и привычных для ростовчан. Это стало возможным во многом благодаря тому, что по всей области расширяется инфраструктура для приема безналичных платежей нового поколения. Если в начале 2025 года таких терминалов на Дону было 22,5 тыс., то в этом году их количество составляет почти 37 тысяч.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Мы активно внедряем эту технологию в разные сферы бизнеса: гостиницы и рестораны, продуктовые магазины и гипермаркеты, спортклубы, парки, вокзалы и другие объекты. Учитывая туристическую и логистическую значимость Донского края, мы хотим, чтобы жители и гости региона не утруждали себя ношением пластиковой карты и могли расплачиваться одним взглядом в считанные секунды. Тем более, что оплатить покупки улыбкой на наших терминалах может любой россиянин независимо от того, клиентом какого банка он является, — отметил Константин Бугрим.
В 2024 году оплата по биометрии в Ростовской области постепенно набирала популярность: к декабрю был зафиксирован пик — 172 тыс. покупок за месяц. Всего за год дончане таким способом оплатили более 500 тыс. раз.
В 2025 году использование технологии также резко выросло: в среднем более 250 тыс. транзакций в месяц. Наибольшая активность пришлась на апрель и май — за эти два месяца жители региона совершили около 670 тыс. оплат.
В целом по Югу России и Северному Кавказу за год количество биотерминалов удвоилось и достигло 180 тыс., а число операций — 12,6 млн. При этом Ростовская область остается среди лидеров по распространению технологии.
Эксперты отмечают, что оплата по биометрии — не только быстрый, но и один из самых безопасных способов оплаты. Алгоритмы распознавания лиц настроены таким образом, что они легко отличают реальные лица от фотографий или видео, а также учитывают изменения во внешности человека.