В России предложили запретить СМИ ссылаться на источники, если те до суда говорят о чьей-либо вине

Слова «возможно» и «предположительно» не смогут спасти от ответственности.

Источник: Клопс.ru

В России предложили ограничить публикации в СМИ и соцсетях, если до решения суда они создают ощущение, что человек или компания уже виновны в нарушении. Об этом со ссылкой на законопроект, внесённый в Госдуму госсоветом Татарстана, пишет KazanFirst во вторник, 17 марта.

Авторы предлагают наказывать за сообщения, которые прямо или косвенно убеждают аудиторию в том, что человек или компания виновны, даже если в тексте есть оговорки вроде «предположительно», «возможно», «по мнению» или «источники сообщают». До решения суда, как отмечается в проекте, использовать можно только нейтральные формулировки.

Инициатива также запрещает использовать при внеплановых проверках материалы, которые добыли незаконно — например, при скрытой съёмке, самовольном отборе проб или через доступ к коммерческой тайне.

За нарушение предлагается ввести крупные штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч, для компаний — от 1 до 2 млн. В пояснительной записке авторы ссылаются на Конституцию России, где закреплены право на защиту чести и доброго имени, а также презумпция невиновности.

С 2020 года Генпрокурор и его заместители вместе с МИД могут признавать владельцев сайтов причастными к цензуре российских СМИ. После этого Роскомнадзор вправе блокировать такие ресурсы — частично или полностью.