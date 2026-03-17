561 млн рублей: с осужденного на 13 лет за коррупцию бывшего вице-премьер Башкирии начали взыскивать штраф

Напомним, Алан Марзаев занимал пост вице-премьера с августа 2022 года, курировал дорожное строительство. Его задержали в сентябре 2024-го. В минувшем ноябре года суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 561 миллион рублей (десятикратная сумма взятки), конфисковали 37 миллионов, земельный участок и два жилых дома. Общий размер незаконного вознаграждения следствие оценило в 56,1 миллиона.