561 млн рублей: с осужденного на 13 лет за коррупцию бывшего вице-премьер Башкирии начали взыскивать штраф

Вчера, 16 марта, на бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева завели исполнительное производство о конфискации денежных средств по вступившему в силу приговору. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «РБК Уфа».
16 марта судебные приставы открыли производство по листу, выданному Советским районным отделом Уфы. Всего Ленинский райсуд Уфы 6 марта направил три исполнительных листа — в специализированный отдел по республике, Кармаскалинское и Советское районные отделения.
Напомним, Алан Марзаев занимал пост вице-премьера с августа 2022 года, курировал дорожное строительство. Его задержали в сентябре 2024-го. В минувшем ноябре года суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 561 миллион рублей (десятикратная сумма взятки), конфисковали 37 миллионов, земельный участок и два жилых дома. Общий размер незаконного вознаграждения следствие оценило в 56,1 миллиона.
В прошлом месяце Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений. Марзаев так вину и не признал.
Мещанский райсуд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии коррупционного имущества Марзаева и его семьи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.