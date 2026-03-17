Человек-оркестр под звездным куполом: в Нижегородском планетарии пройдет концерт «Лавка миров»

Автор проекта Александр Старов — композитор, саунд-продюсер и виртуозный мультиинструменталист — владеет удивительным искусством. На его концертах рождается оркестр там, где играет только один человек. Фокус в технике Live looping. Александр записывает музыкальные фрагменты, сыгранные на разных инструментах, зацикливает их, накладывает друг на друга, и вот перед вами целый оркестр, рожденный из рук одного мастера.