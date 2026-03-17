Человек-оркестр под звездным куполом: в Нижегородском планетарии пройдет концерт «Лавка миров»

10 апреля в Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко состоится концерт «Лавка миров» от проекта космической электронной музыки «Петля времени» / Dreams Beat.
Автор проекта Александр Старов — композитор, саунд-продюсер и виртуозный мультиинструменталист — владеет удивительным искусством. На его концертах рождается оркестр там, где играет только один человек. Фокус в технике Live looping. Александр записывает музыкальные фрагменты, сыгранные на разных инструментах, зацикливает их, накладывает друг на друга, и вот перед вами целый оркестр, рожденный из рук одного мастера.
В отличие от зарубежных коллег, применяющих технологию Live looping c одним-двумя инструментами или только для вокала, Александр виртуозно использует несколько музыкальных инструментов.
Но главное чудо происходит, когда музыка встречается с пространством планетария. Фантастические миры, рождение туманностей, мерцание далеких солнц — визуальный ряд становится не просто иллюстрацией, а полноправным участником этого диалога. Зритель как будто оказывается внутри космической симфонии.
Очередное погружение в мир музыки и космоса ждет вас в канун Дня космонавтики, 10 апреля в 19:00.
