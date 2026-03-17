Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде пенсионер подал в суд на владельца шумного развлекательного центра, расположенного под его квартирой

Мужчина жалуется на музыку, смех и лопанье шаров.

В Калининграде пенсионер-инвалид мучается — его квартира расположена над развлекательным центром в переулке Кирова. Мужчина так устал от шума и музыки, что подал иск в суд.

Как рассказали в областном суде, речь идет о частном клубе, предприниматель организовал его в одной из квартир. В заведении ежедневно до 23:00 проводят мероприятия. В квартире пенсионера слышна музыка, голос ведущего, говорящего в микрофон, а также голоса посетителей, смех, лопанье шаров, хлопанье в ладоши, ощущается постоянная вибрация пола.

Также пенсионер жалуется на курящих под окнами посетителей клуба и просит запретить деятельность заведения.