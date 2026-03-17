Ледоход начнется в Нижегородской области в апреле

Ледоход в Нижегородской области начнется в апреле. Об этом рассказал глава регионального ГУ МЧС России Валерий Синьков в эфире ЦУР.
По данным Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы, вскрытие рек произойдет почти в те же даты, что и обычно. Однако пиковые уровни воды в этом году будут заметно выше привычных. Так, в бассейнах Оки и Суры вода может подняться на 1−2 метра выше нормы, а в бассейнах Ветлуги и Вятки — на 0,5 или 1 метр. При этом конкретные показатели зависят от погоды в ближайшие дни.
Что касается малых рек, которые традиционно разливаются сильнее всего, их пропускная способность снижается, а состояние инженерных сооружений требует постоянного контроля, особенно в местах прохождения через населенные пункты. Валерий Синьков отметил, что большинство поселений находятся как раз-таки вблизи рек, из-за чего возможны подтопления.
Специалисты МЧС России будут отслеживать изменение уровня воды.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что охранные зоны вокруг трёх памятников природы установили в Нижегородской области.