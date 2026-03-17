Ледоход начнется в Нижегородской области в апреле

По данным Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы, вскрытие рек произойдет почти в те же даты, что и обычно. Однако пиковые уровни воды в этом году будут заметно выше привычных. Так, в бассейнах Оки и Суры вода может подняться на 1−2 метра выше нормы, а в бассейнах Ветлуги и Вятки — на 0,5 или 1 метр. При этом конкретные показатели зависят от погоды в ближайшие дни.