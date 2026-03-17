Пять участков выделили под новые места для захоронений в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выделили пять участков, чтобы увеличить число мест для захоронений. Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы.
Мэрия предоставила участок под строительство второй очереди кладбища «Новое Стригино». Здесь оборудуют 20 644 мест для захоронения. Также новые участки выделят на свободных территориях кладбищ «Ново-Сормовское», «Сортировочное», в селе Шелокша и на участке № 2 у «Тепличного». На других кладбищах разрешены лишь родственные или семейные захоронения.
Сейчас на территории Нижнего Новгорода 41 муниципальное кладбище. В 2025 году особое внимание было уделено инвентаризации захоронений и благоустройству участков.
На кладбище по улице Пушкина отреставрировали 235 погонных метров забора и отремонтировали 24 захоронения Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. В 2026 году на четырех кладбищах установят видеонаблюдение.