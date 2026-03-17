Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять участков выделили под новые места для захоронений в Нижнем Новгороде

В настоящий момент на территории города работает 41 муниципальное кладбище.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде выделили пять участков, чтобы увеличить число мест для захоронений. Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы.

Мэрия предоставила участок под строительство второй очереди кладбища «Новое Стригино». Здесь оборудуют 20 644 мест для захоронения. Также новые участки выделят на свободных территориях кладбищ «Ново-Сормовское», «Сортировочное», в селе Шелокша и на участке № 2 у «Тепличного». На других кладбищах разрешены лишь родственные или семейные захоронения.

Сейчас на территории Нижнего Новгорода 41 муниципальное кладбище. В 2025 году особое внимание было уделено инвентаризации захоронений и благоустройству участков.

На кладбище по улице Пушкина отреставрировали 235 погонных метров забора и отремонтировали 24 захоронения Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. В 2026 году на четырех кладбищах установят видеонаблюдение.