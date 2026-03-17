Открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань

Основные рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода по вторникам, четвергам и субботам.

17 марта открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань, сообщили в компании «Водолет».

Как и в навигацию 2025 года, основные рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода по вторникам, четвергам и субботам, из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям.

В продажу поступают билеты на рейсы, запланированные на период со 2 июня по 18 октября. Билеты на рейсы, которые состоятся в мае, поступят в продажу в начале апреля, после получения информации о паводковой обстановке и начале навигации.

Информация о рейсах и билетах доступна на сайте «Водолета».