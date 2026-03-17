Глеб Никитин утвердил проект КРТ для ИT-квартала в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова и Похвалинского съезда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Проект станет частью стратегии по созданию ИT-кластера, ядром которого выступает строящийся кампус «НЕЙМАРК», и объединит офисы крупнейших технологических компаний с научно-исследовательскими комплексами.
В рамках реализации проекта инвестор обязан отреставрировать три объекта культурного наследия и два ценных исторических здания, сохранив градостроительный контекст центра города. Помимо деловой инфраструктуры, КРТ затронет жилой фонд: за счет застройщика будут улучшены жилищные условия нижегородцев, проживающих в ветхих домах на площади около 5 тыс. кв. метров. Торги по первому участку площадью 3,36 гектара планируется провести до конца второго квартала 2026 года.
Как отметил заместитель губернатора Сергей Морозов, создание ИT-квартала призвано полностью перезагрузить деловую активность в исторической части Нижнего Новгорода. Реализация проекта отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и ведется по поручению президента России. В новом квартале будут созданы все условия для работы специалистов в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.
