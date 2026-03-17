Глава кубанского Минздрава Филиппов оказался владельцем 57 объектов недвижимости

Всего в собственности министра и его родственников, включая бывшую и гражданскую супруг, их детей и иных аффилированных лиц, обнаружено 57 объектов недвижимости. Среди них — 21 квартира, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков, 7 апартаментов, несколько частных домов, гаражи и машино-места. Имущество расположено в элитных районах Краснодара, Геленджика, Сочи, Красной Поляны и на федеральной территории «Сириус».