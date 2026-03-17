Глава кубанского Минздрава Филиппов оказался владельцем 57 объектов недвижимости

По информации СМИ, рыночная стоимость имущества задержанного оперативниками ФСБ руководителя регионального Минздрава Евгения Филиппова превышает 1 млрд рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Евгений Филиппов

Рыночная стоимость недвижимости, оформленной на главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова и его семью, превышает 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Всего в собственности министра и его родственников, включая бывшую и гражданскую супруг, их детей и иных аффилированных лиц, обнаружено 57 объектов недвижимости. Среди них — 21 квартира, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков, 7 апартаментов, несколько частных домов, гаражи и машино-места. Имущество расположено в элитных районах Краснодара, Геленджика, Сочи, Красной Поляны и на федеральной территории «Сириус».

Кроме того, внимание следствия привлекла информация о доходах сына министра, работающего врачом: его официальная зарплата оценивалась в 800 тысяч рублей в год, что не соотносится со стоимостью принадлежащих ему элитных апартаментов.

Евгений Филиппов возглавляет краевой Минздрав с 2013 года. 17 марта он был задержан сотрудниками ФСБ, в отношении него возбуждено уголовное дело.