МЧС Татарстана разъяснило порядок действий при ракетной опасности

Как разъяснило МЧС Татарстана, при угрозе подобной атаки необходимо укрыться в помещении без окон или под землей. В здании нужно плотно закрыть окна, отключить газ, воду и электричество, перейти в комнату с несущими стенами (ванную, коридор, кладовую). Если есть подвал — взять документы, телефон, предупредить соседей, помочь детям и пожилым, после чего спуститься в укрытие (лифт использовать запрещено).