МЧС Татарстана разъяснило порядок действий при ракетной опасности

В Татарстане могут вводиться два режима оповещения: «Ракетная опасность» — при движении снарядов в сторону республики, «Угроза ракетной атаки» — при их выявлении на территории региона. В последнем случае татарстанцам рекомендовано при обнаружении ими ракет немедленно звонить по номеру 112.
Как разъяснило МЧС Татарстана, при угрозе подобной атаки необходимо укрыться в помещении без окон или под землей. В здании нужно плотно закрыть окна, отключить газ, воду и электричество, перейти в комнату с несущими стенами (ванную, коридор, кладовую). Если есть подвал — взять документы, телефон, предупредить соседей, помочь детям и пожилым, после чего спуститься в укрытие (лифт использовать запрещено).
Если укрытия нет, то нужно спуститься на цокольный этаж или в подвал (подземную парковку). В транспорте нужно остановиться, покинуть машину и найти ближайшее подземное помещение. На улице следует искать подземные переходы, парковки или заглубленные сооружения.
Нельзя прятаться под автомобилями и у стен зданий — безопасное расстояние от строений составляет 30−50 метров. Получить экстренную информацию можно через приложение «МЧС России».