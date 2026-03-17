Билеты на «Метеор» между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу

17 марта открылась продажа билетов на «Метеор» по маршруту Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщили в компании «Водолет».
В продажу поступили билеты на рейсы, которые запланированы со 2 июня по 18 октября. Как и в 2025 году, «Метеор» из Нижнего Новгорода будет отправляться в Казань по вторникам, четвергам и субботам. Из столицы Татарстана суда будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям.
Билеты на рейсы в мае начнут продавать в начале апреля. Старт продаж будет дан после получения информации о паводковой обстановке.
