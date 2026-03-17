Пьяная ссора в Советске закончилась поджогом: мужчина спалил межкомнатную дверь и попал под уголовное дело

В Калининградской области ночью в полицию Советска позвонила 61-летняя женщина: в её квартире на улице Бетховена произошёл пожар. Прибывшие на место оперативники и экстренные службы выяснили, что незадолго до возгорания хозяйка распивала спиртное с сожителем. Между ними вспыхнула ссора, и 48-летний мужчина, облив алкоголем межкомнатную дверь, поджёг её, после чего скрылся.