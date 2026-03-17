Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву вернулись первые жаворонки

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Первые жаворонки и чибисы вернулись в столицу, их можно наблюдать на Москве-реке, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

«По Москве-реке, например, они (чибисы — ред.) уже встречаются, просто мне их пока не удалось наблюдать. Жаворонки уже должны появляться, они одни из первых прилетают. Другое дело, что первые жаворонки, они держатся в основном по рекам, по Москве-реке», — сказал Квартальнов.

Ученый добавил, что после появления проталин на полях москвичи смогут услышать пение жаворонков.

«В Подмосковье, скорее всего, пение (жаворонков — ред.) начнется уже ближе будет к концу марта, к началу апреля, тогда журчащие пения можно будет услышать над полями. С чибисами — они где-то молчаливо держатся, кормятся, а ближе к концу марта, к началу апреля уже станут летать и кричать над полями, своими участками гнездовыми, и тоже уже будут хорошо заметными», — отметил он.

Ранее ученый рассказал РИА Новости, что скворцы уже прилетели в Москву, их пение уже можно услышать в столице.