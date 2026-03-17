Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске запустят центр обслуживания граждан по вопросам газификации

Служба должна заработать в ближайшие дни.

В Балтийске в ближайшие дни запустят центр обслуживания граждан по вопросам газификации. Об этом во вторник, 17 марта, на оперативном совещании в правительстве рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

— Мы запустим центр обслуживания граждан именно по газификации и догазификации, подписанию договорных обязательств и так далее. Это будет единое окно, куда смогут обратиться балтийцы и получить ответы на все интересующие вопросы, — сказал министр.

Точную дату начала работы учреждения не сообщили.