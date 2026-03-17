В Балтийске запустят центр обслуживания граждан по вопросам газификации

В Балтийске в ближайшие дни запустят центр обслуживания граждан по вопросам газификации. Об этом во вторник, 17 марта, на оперативном совещании в правительстве рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.
— Мы запустим центр обслуживания граждан именно по газификации и догазификации, подписанию договорных обязательств и так далее. Это будет единое окно, куда смогут обратиться балтийцы и получить ответы на все интересующие вопросы, — сказал министр.
Точную дату начала работы учреждения не сообщили.