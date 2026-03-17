Перелетные птицы возвращаются в Нижегородскую область на месяц раньше

Первых птиц обнаруживали не раньше 4 апреля.

Источник: Нижегородская правда

Перелетные птицы возвращаются в Нижегородскую область раньше обычного, рассказали в Керженском заповеднике.

Первого зяблика заметили 13 марта в лесу Керженского заповедника, при этом обычно его обнаруживали не раньше 4 апреля. а 17 марта в поселке Рустай также увидели овсянок. Также в Нижегородской области уже проснулись пчелы: первых насекомых встретили 15 марта — почти на 3,5 недели раньше обычных сроков.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ледоход начнется в Нижегородской области в апреле.