Перелетные птицы возвращаются в Нижегородскую область на месяц раньше

Первого зяблика заметили 13 марта в лесу Керженского заповедника, при этом обычно его обнаруживали не раньше 4 апреля. а 17 марта в поселке Рустай также увидели овсянок. Также в Нижегородской области уже проснулись пчелы: первых насекомых встретили 15 марта — почти на 3,5 недели раньше обычных сроков.