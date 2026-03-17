Специалисты озвучили прогноз по развитию половодья в Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области обсудили подготовку к половодью на заседании комитета по экологии, которое состоялось 17 марта. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
В заседании, помимо депутатов, приняли участие также приглашённые специалисты различных ведомств.
Так, по словам начальника Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмилы Филиной, характер половодья определяется тремя основными параметрами: увлажнённостью почвы, степенью её промерзания и объёмом выпавшего снега.
«Осеннее увлажнение в этом сезоне было значительно ниже средних многолетних значений. Промерзание почвы — тоже: по отдельным метеостанциям на 10 марта промерзания уже практически нет. Что касается снега, то он продолжал идти ещё и в первой декаде марта, и в итоге в бассейне реки Ветлуги накопилось 130—160% снегозапасов от нормы, в бассейне Оки — 210—230%», — рассказала она.
Людмила Филина отметила, что весеннее половодье начнёт развиваться уже в ближайшее время, поскольку температура воздуха сейчас выше средних многолетних значений примерно на 5 . Более тёплым (на 1°C), чем обычно, ожидается и апрель. И по совокупности факторов специалисты прогнозируют на территории региона повышенные уровни воды.
В то же время, по словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области по гражданской обороне и защите населения Романа Низова, если потепление не будет резким, а будут сохраняться такие же переходы через 0, как в последние дни (то есть плюсовая температура днём и заморозки — ночью), то существует вероятность, что половодье не примет катастрофических масштабов, даже несмотря на рекордное количество выпавшего снега. Также этому может поспособствовать и незначительное (меньше среднего) количество осадков, которое, по словам Людмилы Филиной, прогнозируется в апреле.