Движение по проезду Разумова в Воронеже временно перекроют вечером 17 марта

Проезд откроют лишь после снижения уровня воды.

Источник: Комсомольская правда

Из-за вылившихся грунтовых и талых вод на проезжую часть движение по участку проезда Разумова в Воронеже в настоящее время затруднено. Поэтому для обеспечения безопасности с 18:00 17 марта проезд Разумова — от пересечения с улицей Ростовской до выезда на кольцевой перекресток — будет закрыт для автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

Сотрудники мэрии совместно с ГАИшниками будут вести мониторинг ситуации на участке.

— После снижения уровня воды движение по проезду возобновится, — заверили в администрации города.