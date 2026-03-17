Новые умные остановки с Wi-Fi в Ростове потребовали снести

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием снести новые «умные» остановки, установленные в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Истец — конструкторское бюро. Ответчик — департамент транспорта Ростова и общество с ограниченной ответственностью. Администрация города и департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) привлечены в качестве третьих лиц.
Истец заявил, что в ростовских остановочных комплексах с Wi-Fi используется конструкция павильона, разработанная и запатентованная конструкторским бюро. В связи с этим павильоны, похожие на спроектированные ранее, требуют демонтировать.
Предварительно, речь идет о некоторых остановках на Большой Садовой, Михаила Нагибина, Ворошиловском, Буденновском и на Театральной площади.
Напомним, в феврале 2026 года глава донской столицы Александр Скрябин сообщил, что в городе уже установили 41 остановочный комплекс. Кроме того, до конца года планировали установить еще 100 таких же остановок.
