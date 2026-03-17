Администрация Калининграда назвала сроки ремонта перекрёстка Судостроительной, Батальной и Инженерной

Представители регионального Минстроя в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» сообщили, когда проведут полное благоустройство проблемного перекрёстка. Работы начнутся, когда установится стабильная плюсовая температура — от 10 градусов и выше. Пока на этом участке уложено временное покрытие.
Напомним, о просадке грунта на пересечении улиц Судостроительной, Батальной и Инженерной стало известно 5 января. 15 января областной «Водоканал» завершил аварийную замену участка канализационного коллектора. Тогда же обещали, что дорогу восстановят полностью с наступлением тепла. Губернатор подтвердил: ремонт будет сделан.