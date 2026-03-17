В Крыму планируют высадить 5 тысяч пальм

На Южном берегу Крыма планируют высадить 5 тысяч пальм. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил депутат Госсовета республики Виктор Жиленко.
В Алуште запустили проект по выращиванию пальм из семян. Для этого установили небольшую теплицу. Кроме того, были собраны семена трахикарпуса форчуна. Это пальма, которая хорошо переносит климат ЮБК.
«Планируем высадить 5 тысяч пальм», — рассказал Жиленко.
Парламентарий пояснил, что первые два года саженцы будут расти в теплице. Через год высота ростков составит около 10 сантиметров, а через два года — 20−25. После этого деревья можно будет рассаживать.
