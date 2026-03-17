В Калининград привезли 12 новых автобусов ЛиАЗ. Технику среднего класса закупили по договору льготного лизинга.

Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, автобусы доставили в регион 16 марта. Новые транспортные средства пополнят автопарк «Калининград-ГорТранса».

Ранее сообщали, что на 12 автобусов потратят 138 миллионов рублей. Договор заключили с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на один год. На покупку автобусов направили собственные средства «Калининград-ГорТранса». Машины обещали поставить до конца марта.

Технику приобрели по льготной лизинговой программе Минпромторга. Как объясняли в ГТЛК, стоимость платежей для предприятий снижается благодаря механизму субсидирования.

В ноябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказывала о планах закупить новые автобусы среднего класса. Транспорт хотели пустить на замену маршруток в микрорайон Космодемьянского.