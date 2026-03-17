Открылась продажа билетов на «Метеоры» из Нижнего Новгорода в Казань

Нижегородцы могут начать планировать речные поездки в Татарстан на летний сезон. Об этом сообщили в компании по развитию скоростного флота «Водолёт» 17 марта. Перевозчик открыл продажу билетов на судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань на период со 2 июня по 18 октября. График движения останется привычным: отправление из Нижнего Новгорода предусмотрено по вторникам, четвергам и субботам, а обратно из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям.
Что касается рейсов на май, то старт продаж по ним перенесен на начало апреля. Это связано с необходимостью дождаться актуальных данных о паводке и официальном начале навигации в регионе. Напомним, что возрождение скоростного флота является приоритетной задачей для области: все эксплуатируемые суда «Валдай» и «Метеор» были спроектированы и построены нижегородскими корабелами ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева.
Популярность водных маршрутов продолжает расти — в навигацию 2025 года скоростной флот перевез рекордные 121 тысячу пассажиров, совершив более 4,6 тысяч рейсов. Билеты доступны для оформления на официальном сайте перевозчика.
