Открылась продажа билетов на «Метеоры» из Нижнего Новгорода в Казань

Нижегородцы могут начать планировать речные поездки в Татарстан на летний сезон. Об этом сообщили в компании по развитию скоростного флота «Водолёт» 17 марта. Перевозчик открыл продажу билетов на судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань на период со 2 июня по 18 октября. График движения останется привычным: отправление из Нижнего Новгорода предусмотрено по вторникам, четвергам и субботам, а обратно из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям.