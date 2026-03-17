Новая площадь, фонтаны и музей СВО: студенты показали, каким видят центр Волгограда в будущем

Принято решение о расширении улицы. Здесь планируют обустроить новое общественное пространство, где можно будет отдохнуть, погулять, подождать поезд и пообщаться. Перед вокзалом установят новый фонтан. Привычной большой парковки не будет. Территорию решили использовать только для высадки и посадки пассажиров, но при этом предусмотреть в шаговой доступности большее количество удобных парковочных площадок, которых обещают сделать в два раза больше.