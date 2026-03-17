Более 13 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Нижегородской области

В Богородском округе Нижегородской области 72-летняя пенсионерка лишилась 13,4 миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. Женщина лично передала деньги курьерам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Знакомство с мошенниками началось с безобидной просьбы. Неизвестный в мессенджере представился работником ТСЖ и попросил пенсионерку подтвердить личные данные и прислать код из ГИС ЖКХ. Женщина доверилась и выполнила просьбу. Сразу после этого пришло сообщение с предупреждением — она общалась с мошенниками, и ей срочно нужно перезвонить по указанному номеру.
Дальше «развод» продолжила девушка, которая убедила пенсионерку, что ее сбережения в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счет». Поверив аферистам, пожилая женщина обналичила свои накопления и передала свертки с деньгами курьерам.
Первый раз пенсионерка встретилась с курьером в Нижнем Новгороде на улице Пискунова, там она отдала незнакомке 4,6 миллиона рублей. Спустя неделю снова приехала в город и во дворе на улице Ульянова передала еще 8,8 миллиона.
В полиции рассказали, что женщина знала о подобных схемах, но объяснить, почему все же попалась на удочку аферистов, не смогла. Видимо, сказались напор и срочность. Именно на это и рассчитывают мошенники, когда заставляют жертву действовать без паузы на размышления.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, более 46 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю. Всего в регионе зарегистрировано 78 преступлений, связанных с различными схемами обмана.