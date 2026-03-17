Директор калининградской фирмы пойдёт под суд из-за гибели 21-летней девушки, на которую упало аварийное дерево

Прокуратура Ленинградского района Калининграда утвердила обвинительное заключение по.

уголовному делу в отношении 39-летнего управляющего организации, арендовавшей городские земли. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый должен был следить за прилегающей территорией и вовремя организовать вырубку аварийного дерева. Однако никаких мер он не принял.

9 июня 2025 года усыхающее дерево рухнуло на 21-летнюю девушку, проходившую мимо. С тяжёлыми травмами её госпитализировали, но спасти не удалось — вскоре пострадавшая скончалась.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.