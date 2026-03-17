Камеры, колумбарий и новые кварталы: как изменятся нижегородские кладбища

Кроме того, администрация города всерьез занялась вопросом дефицита земли. Уже готов проект строительства колумбария на 530 ниш, что позволит решить проблему с захоронением праха. Но главная новость для тех, кто ищет место для традиционного погребения: в ближайшее время ожидается ввод второй очереди кладбища «Новое Стригинское» в Автозаводском районе, где появится более 20 тысяч новых мест. Дополнительные участки также подготовят на «Ново-Сормовском», «Сортировочном» и в окрестностях села Шелокша.