Камеры, колумбарий и новые кварталы: как изменятся нижегородские кладбища

Как доложила директор департамента благоустройства Елена Пегова, сейчас в ведении города находится 41 кладбище (с учетом недавно присоединенной территории Кстова). В минувшем году коммунальщики сосредоточились на наведении порядка: проводилась обработка от клещей, вывозился мусор, чистились дорожки. Однако наиболее заметные изменения ждут нижегородцев в ближайшее время.
Так, на четырех крупнейших кладбищах «Ново-Стригинское», «Стригинское», «Ново-Сормовское» и «Коляево-Высоково» — начнут работать камеры видеонаблюдения. Это должно решить сразу две задачи: предотвратить акты вандализма и упростить поиск заброшенных могил.
Кроме того, администрация города всерьез занялась вопросом дефицита земли. Уже готов проект строительства колумбария на 530 ниш, что позволит решить проблему с захоронением праха. Но главная новость для тех, кто ищет место для традиционного погребения: в ближайшее время ожидается ввод второй очереди кладбища «Новое Стригинское» в Автозаводском районе, где появится более 20 тысяч новых мест. Дополнительные участки также подготовят на «Ново-Сормовском», «Сортировочном» и в окрестностях села Шелокша.
