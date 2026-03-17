Скоростные «Метеоры» свяжут Нижний Новгород и Казань в новую навигацию

Стало известно расписание скоростных рейсов между столицей Приволжья и Казанью на предстоящий сезон. Компания-перевозчик открыла бронирование билетов на «Метеоры» по маршруту Нижний Новгород — Казань на период со 2 июня по 18 октября. Об этом сообщает «Водолет».
Как и в прошлом году, суда будут курсировать несколько раз в неделю. Из Нижнего Новгорода отправиться в путешествие можно будет по вторникам, четвергам и субботам, а обратные рейсы из Казани запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.
Билеты на майские рейсы появятся в продаже чуть позже — в начале апреля. Это связано с необходимостью уточнить паводковую обстановку и точную дату старта навигации.
Развитие скоростного речного сообщения — одно из приоритетных направлений, обозначенных президентом России. Нижегородская область активно поддерживает это направление с 2019 года, субсидируя как сами перевозки, так и обновление флота. Сегодня в распоряжении перевозчика пять «Валдаев» и два «Метеора» — все они построены нижегородскими кораблестроителями.
За прошлую навигацию скоростные суда выполнили 4,6 тысячи рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров, подтвердив востребованность речных путешествий.