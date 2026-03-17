Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские депутаты решили запретить продажу детям ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей

Инициатива возникла в Горсовете, во время заседания комитета по вопросам местного самоуправления.

Источник: Комсомольская правда

В Омске несовершеннолетним запретят покупать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Об инициативе внесения в Законодательное собрание Омской области проекта закона, регулирующего продажу ГСМ, сообщается в телеграм-канале «Омский городской Совет».

Проект нового закона, по плану городских депутатов, будет включать определенные запреты. В частности, предлагается установить запрет на территории Омской области на продажу несовершеннолетним легковоспламеняющихся жидкостей. Под запрет попадает любое топливо, используемое для заправки транспортных средств, а также иные жидкости, которые способны самовозгораться, либо воспламеняться под воздействием источника зажигания. Любопытно, что, судя по перечислению запретных веществ, несовершеннолетние омичи, после утверждения закона, не смогут самостоятельно приобретать и лакокрасочные материалы — они тоже присутствуют в проекте закона в списке запрещенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Экс-главе омского УФСИН Кнису хотят вменить еще одно уголовное дело.