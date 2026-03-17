Омские депутаты решили запретить продажу детям ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей

Проект нового закона, по плану городских депутатов, будет включать определенные запреты. В частности, предлагается установить запрет на территории Омской области на продажу несовершеннолетним легковоспламеняющихся жидкостей. Под запрет попадает любое топливо, используемое для заправки транспортных средств, а также иные жидкости, которые способны самовозгораться, либо воспламеняться под воздействием источника зажигания. Любопытно, что, судя по перечислению запретных веществ, несовершеннолетние омичи, после утверждения закона, не смогут самостоятельно приобретать и лакокрасочные материалы — они тоже присутствуют в проекте закона в списке запрещенных.