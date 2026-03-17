70 населённых пунктов Нижегородской области может затопить во время половодья

70 населённых пунктов в 29 муниципальных округах Нижегородской области могут попасть в зону затопления в ходе половодья нынешней весной. Об этом на заседании комитета Законодательного Собрания по экологии сообщил заместитель начальника Главного регионального управления МЧС России по гражданской обороне и защите населения Роман Низов. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
По его данным Низова, в этих населённых пунктах находится 1301 дом, в котором проживает 33574 человека.
Роман Низов подчеркнул, что сейчас в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что в регионе может быть затоплен 141 населённый пункт, в котором находится 4977 домов с 41612 жителями. Однако эта информация не соответствует действительности, поскольку это те населённые пункты, которые теоретически могут попасть в зоны разлива, однако вряд ли когда-либо окажутся затоплены одновременно.
При этом нынешней весной, несмотря на огромное количество выпавшего снега, есть предпосылки для того, чтобы половодье не приняло катастрофических масштабов. Этому должна поспособствовать слабая увлажнённость и низкая степень промерзания почвы, благодаря чему значительная степень талых вод впитается в землю, а также ночные заморозки (что замедляет сход тающего снега в реки) и малое прогнозируемое количество осадков в апреле.