Вашингтон
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние звонки прозвучат для 46 тысяч школьников в Нижегородской области

А выпускные вечера рекомендовали провести не ранее 27 июня.

Источник: Живем в Нижнем

В 2026 году последние звонки прозвучат в школах Нижегородской области 26 мая. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».

Выпускниками станут 46,2 тысячи нижегородских школьников. Отмечается, что последние звонки проведут для 33,4 тысячи девятиклассников и 12,8 тысячи одиннадцатиклассников.

По рекомендации Минпросвещения РФ, выпускные вечера в этом году следует провести не ранее 27 июня. При этом школы вправе самостоятельно устанавливать дату торжества.

Ранее мы писали, что в 2026 году сдавать ЕГЭ будут более 14,2 тысячи нижегородцев. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание и информатика.