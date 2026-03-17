Последние звонки прозвучат для 46 тысяч школьников в Нижегородской области

В 2026 году последние звонки прозвучат в школах Нижегородской области 26 мая. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».
Выпускниками станут 46,2 тысячи нижегородских школьников. Отмечается, что последние звонки проведут для 33,4 тысячи девятиклассников и 12,8 тысячи одиннадцатиклассников.
По рекомендации Минпросвещения РФ, выпускные вечера в этом году следует провести не ранее 27 июня. При этом школы вправе самостоятельно устанавливать дату торжества.
Ранее мы писали, что в 2026 году сдавать ЕГЭ будут более 14,2 тысячи нижегородцев. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание и информатика.