«Гармошка» себя достойно зарекомендовала": по Уфе начала ездить новая модель троллейбуса

В Уфе идет тестовая эксплуатация опытного образца нового сочлененного троллейбуса «УТТЗ 6243» — низкопольной «гармошки» особо большой вместимости. Модель предназначена для городов с интенсивным пассажиропотоком.
Как рассказали в мэрии, испытания проводят на одном из самых загруженных маршрутов — «Колхозный рынок — ТК “Центральный”, проходящем по проспекту Октября. Сегодня работу троллейбуса оценил сити-менеджер Ратмир Мавлиев, проехав от остановки “Горсовет” до ГДК.
По его словам, важно было проверить не только качество техники, но и соблюдение графиков и маршрутов. Месяц тестирования показал: «гармошка» перевозит почти 400 пассажиров ежедневно и зарекомендовала себя достойно.
Среди преимуществ модели: увеличенная вместимость (до 150 человек), улучшенная маневренность благодаря уменьшенной колесной базе, запас автономного хода до 30 километров и эргономичное рабочее место водителя.
Пока идут испытания, власти приняли решение приобрести еще 25 троллейбусов большого класса «Горожанин» для полного обновления подвижного состава электротранспортного предприятия.
