Главный пристав региона принял калининградцев в президентской приёмной

региональной приемной президента РФ. Такие встречи проходят дважды в год. На этот раз к главному судебному приставу обратились двое жителей области. Вопросы касались сохранения прожиточного минимума и применения мер принудительного взыскания в ходе исполнительного производства.
В ведомстве напомнили, что для решения большинства вопросов не обязательно ждать приёма у руководителя. Сотрудники аппарата управления консультируют ежедневно по адресу: проспект Мира, 5−7.
Приставы-исполнители принимают по вторникам (с 9:00 до 13:00) и четвергам (с 13:00 до 18:00). Руководство отделов — по средам с 9:00 до 18:00.
Если проблему не удалось решить на месте, можно позвонить по номеру 8 (4012) 924−923 — уполномоченный сотрудник запишет на приём к главному приставу или его заместителям.