Мэрия Нижнего Новгорода и «Нижновэнерго» спорят о передаче 2,6 тысяч сетей

Администрация Нижнего Новгорода и филиал «Нижновэнерго» не могут прийти к соглашению по передаче 2,67 тысяч муниципальных энергообъектов. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии городской Думы 17 марта, сообщает «Коммерсантъ». Согласно закону, компания должна взять сети в безвозмездное пользование, однако процесс затягивается из-за споров о том, кто будет оплачивать модернизацию имущества и его возможный демонтаж.
По словам руководителя КУГИ Светланы Помпаевой, энергетики настаивают на праве списывать изношенное имущество за счет города и требуют гарантий окупаемости вложений через тарифы. В «Нижновэнерго» объясняют свою позицию опасениями: договор с мэрией рассчитан на пять лет, тогда как затраты на реконструкцию объектов Региональная служба по тарифам возвращает в течение 35 лет. Компания видит финансовые риски в случае утраты статуса системообразующей организации до полного возврата инвестиций.
Депутаты гордумы подчеркнули, что пока стороны судятся, бремя содержания сетей лежит на муниципальном бюджете, в котором нет лишних средств на капитальный ремонт. Следующее судебное заседание по урегулированию условий договора назначено на 6 апреля. Ожидается, что к осени сетевая компания подготовит расчеты стоимости содержания объектов, после чего депутаты вновь вернутся к обсуждению вопроса.
Ранее десятки нарушений нашли в нижегородском общественном транспорте.