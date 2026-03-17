Мэрия Нижнего Новгорода и «Нижновэнерго» спорят о передаче 2,6 тысяч сетей

По словам руководителя КУГИ Светланы Помпаевой, энергетики настаивают на праве списывать изношенное имущество за счет города и требуют гарантий окупаемости вложений через тарифы. В «Нижновэнерго» объясняют свою позицию опасениями: договор с мэрией рассчитан на пять лет, тогда как затраты на реконструкцию объектов Региональная служба по тарифам возвращает в течение 35 лет. Компания видит финансовые риски в случае утраты статуса системообразующей организации до полного возврата инвестиций.